Zondag maken KRC Genk en Zulte Waregem in een rechtstreeks duel uit wie aan de haal gaat met het laatste Europese ticket. Wij trokken onze chef sport Kristof Liberloo voor de laatste keer dit seizoen voor de camera en vroegen hem wie favoriet is, wie het Europese ticket het meest verdiend en of het een goede zaak is dat Leandro Trossard deze week zijn contract verlengde.