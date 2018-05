Weinstein geeft zichzelf aan bij politie in New York

Na een maandenlang onderzoek van verschillende klachten omtrent seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag is Hollywood-tycoon Harvey Weinstein (66) zich vrijdagochtend gaan aangeven op het politiecommissariaat in Manhattan, in de Amerikaanse staat New York.

Maandenlang onderzocht de politie klachten van meer dan 70 vrouwen met wie Weinstein ooit samenwerkte. De klachten gaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot misbruik, en het lijkt er nu op dat er genoeg bezwarend materiaal gevonden is om Weinstein in te rekenen.

Waar hij precies van beschuldigd zal worden, is nog niet duidelijk. Dat wordt pas bekendgemaakt zodra hij in een rechtbank verschenen is. Volgens de Amerikaanse media zal hem feiten van seksueel misbruik ten laste worden gelet.

#MeToo

De heisa rond Weinstein heeft de #MeToo-beweging doen ontstaan. Sinds het moment waarop zijn slachtoffers hun verhaal gingen doen in de pers, zijn ook heel wat andere mannen én vrouwen in meerdere sectoren door hun slachtoffers openlijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Op het pas afgelopen Filmfestival van Cannes gaf de Italiaanse actrice Asia Argento nog een controversiële speech over Weinstein. “Hier ben ik door hem verkracht”, zei ze. “Dit was zijn jachtterrein.”