Superschattig: deze kinderen spelen de Royal Wedding na

Ze zien er bijzonder schattig uit: de kinderen die in Baldwin mochten aandraven als miniversies van prins Harry en Meghan Markle. Samen met nog enkele andere kinderen imiteerden ze de Royal Wedding.

Het idee kwam van Tricia Messeroux, een fotografe die wel vaker kinderen optrommelt om beroemdheden na te bootsen. In totaal gaf ze zichzelf en haar team 48 uur de tijd om het uiterlijk van de kinderen en de omgeving helemaal op punt te krijgen.

Naiyah Otero (7) en Andrew Robert Joy (6) waren de gelukkigen die in de rol van Harry en Meghan mochten kruipen. “Het is een eer om te trouwen zoals Meghan Markle”, klonk het bij Naiyah. En ook Andrew was enthousiast. “Ik vind het best leuk.”

De fotografe beperkte zich overigens niet enkel tot een miniversie van het trouwkoppel. Ook een jongere versie van Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, prins Charles en zijn vrouw Camilla werden onder meer voor haar lens gezet. “We konden simpelweg de Royal Wedding niet negeren, over de hele wereld wordt erover gesproken”, verklaarde Messeroux.