Restauratiepremie van 3,4 miljoen euro voor Bokrijk

Genk - Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van 3,4 miljoen euro toe aan het openluchtmuseum in Bokrijk. Met het geld wordt een reeks monumenten gerestaureerd. De premie past in de ruimere restauratie-operatie van Bokrijk. Gespreid over verschillende jaren maakt de Vlaamse overheid daarbij 14,5 miljoen euro vrij.

Het Provinciaal Domein van Bokrijk werd al in 1947 als landschap beschermd. In 1996 is het openluchtmuseum als monument beschermd. Het museum herbergt 74 erfgehelen met in totaal 132 waardevolle onroerende objecten (waaronder meer dan 109 gebouwen).

“Bokrijk brengt volop zijn motto ‘De stolp voorbij’ in de praktijk met een actieve publiekswerking die inzet op beleving. Met deze restauratie houdt Bokrijk zijn erfgoed in topconditie opdat ook toekomstige generaties de kans krijgen om te genieten van dit prachtige openluchtmuseum”, zegt minister-president Geert Bourgeois.