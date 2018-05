Deze programma’s mag u niet missen op 25 mei

Wint Limburgs dansduo Leen en Angelo vanavond ‘Belgium’s Got Talent’? Foto: Belgium's Got Talent

Een fantasyklassieker die 17 jaar na verschijning verplichte kost is, een filmklassieker in wording met Joaquin Phoenix in de hoofdrol, of de grote finale van ‘Belgium’s Got Talent’: dit zijn de programma’s waaruit u vanavond kan kiezen.

‘The Lord Of The Rings’: verplichte fantasy-kost

Elijah Wood als Frodo. Foto: Reuters

Zeventien jaar oud is ‘The Fellowship Of The Ring’, het eerste deel uit de epische Lord Of The Rings-trilogie. En hoewel u de tocht van het negenkoppige Genootschap doorheen Midden-Aarde ondertussen uit het hoofd kan afleggen, zit er (buiten wat verouderde special effects hier en daar) nog steeds geen sleet op deze kaskraker van Peter Jackson. Krijgt de hobbit Frodo de ring veilig in Mordor? Verslaan ? Die antwoorden kent u wellicht. Toch blijft dit verplichte fantasy-kost.

‘The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring’, VIER, 20.35 uur

‘The Master’: Meesterlijke Paul Thomas Anderson

Joaquin Phoenix in ‘The Master’. Foto: HBvL

Een ex-marinier uit de Tweede Wereldoorlog, Quell (Joaquin Phoenix), heeft moeite om zich in te passen in de maatschappij en bovendien drinkt hij te veel. Toevallig komt hij in contact met een sekteleider (Philip Seymour Hoffman), die nogal wat overeenkomsten vertoont met L. Ron Hubbard, stichter van Scientology. Een meesterlijke film van Paul Thomas Anderson (‘Phantom Thread’, ‘There Will Be Blood’). Naast de twee topacteurs is de muziek van Jonny Greenwood (Radiohead) opmerkelijk.

‘The Master’, Canvas, 21.15 uur

‘Belgium’s Got Talent’: wint Limburgs dansduo het vijfde seizoen?

Foto: VTM

Na zeven auditieafleveringen en zes studioshows komen we vanavond eindelijk te weten wie het vijfde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ wint. Dansende Limburgers Leen Schoenmakers (30) en Angelo Schabon (29) vormen één van de twaalf acts die nog kans maken op de titel en de bijhorende 50.000 euro. Wat het duo in petto heeft voor de grote finale? Het wordt een combinatie van rumba en jive op een mix van Bruno Mars”, vertelt Leen. Dat de jury hen met vier ‘ja’s’ en een staande ovatie richting finale stuurde, wil alvast niets zeggen over hun kansen: het is immers de kijker alleen die beslist wie de grote finale wint.

‘Belgium’s Got Talent’, VTM, 20.40 uur