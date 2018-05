Hasselt -

Op zondag 27 mei vindt in Hasselt opnieuw de Limburgse Eendjesrace plaats. Door hieraan deel te nemen geeft u extra kansen aan Limburgse kinderen die door armoede, ziekte, handicap of welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij vaak missen. Volg hier live vanaf 15 uur welk eendje als eerste over de eindmeet komt.