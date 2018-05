Victoria Beckham kon niet lachen op huwelijk Harry en Meghan, maar ze was écht wel blij

De Britse ontwerpster en ex-Spice Girl Victoria Beckham gaf geen krimp tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle vorige week zaterdag. Fans vroegen zich zelfs af of ze er überhaupt wel graag was. Nu blijkt dat ze wel degelijk blij was en heeft genoten, zo zegt ze zelf in een interview met krant The Evening Standard.

“Ik vond dat Meghan Markle er heel mooi uitzag,” zei Beckham over de Givenchy-jurk van de bruid. “De creatie van Clare Waight was echt geknipt voor haar. Ook Harry zag er geweldig uit”, klonk het nog. Victoria Beckham zag er dan misschien niet overdonderd uit, ze had naar eigen zeggen de tijd van haar leven.

Lieve Meghan



“Het was zo’n mooie, ongelooflijke bruiloft. Het was de beste dag. Ze zagen er zo gelukkig uit en iedereen was blij voor hen. Meghan is echt een lieve vrouw, die echt van de prins houdt. Het voelde heel echt aan, heerlijk!”

Eigen jurk

De ontwerpster, die een marineblauwe jurk uit haar eigen lentecollectie voor 2019 droeg, laat uitschijnen dat ze het makkelijker vond om een outfit te kiezen voor dit trouwfeest dan dat van William en Kate Middleton in 2011. “Eerlijk gezegd was het een hele opluchting om op deze koninklijke bruiloft niet hoogzwanger te zijn. Het was een waar genot dat ik kon kiezen wat ik wilde dragen,” zei ze.