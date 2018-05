Vijf dagen legeroefening ‘Nightwing’ in Limburg

Hasselt / Zonhoven / Houthalen-Helchteren / Hechtel-Eksel / Peer / Maaseik - De Information Operations Group (Info Ops Gp) van het Belgisch leger houdt vanaf 28 mei voor het eerst in Vlaanderen haar jaarlijkse grote oefening, die vijf dagen duurt. De oefening Nightwing heeft plaats in Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Peer en Maaseik. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de lokale bevolking. Tijdens ‘Nightwing’ zullen hoofdzakelijk de specialisten in burger-militaire samenwerking en in operationele communicatie trainen.

De specialisten zullen interviews afnemen van enkele burgemeesters en verantwoordelijken van het Rode Kruis. Ze zullen ook pamfletten uittesten en samen met de lokale politie luidsprekeroperaties trainen. Burgers, die de militairen in het straatbeeld zullen zien opduiken, mogen met het leger contact opnemen.

Info Ops Gps is een militaire eenheid uit Heverlee met als kerntaak “Winning Hearts and Minds” van de plaatselijke bevolking bij buitenlandse opdrachten. Tijdens deze missies richt de hoofdopdracht zich tot de burgerkant van het conflict. Door middel van allerhande communicatie-activiteiten zoals vergaderingen met lokale leiders of het verspreiden van info over militaire acties proberen ze een zo goed mogelijke band met de plaatselijke bevolking op te bouwen.

Deze eenheid doet dit momenteel in Mali, Afghanistan en Litouwen.