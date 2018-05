Salmonella-uitbraak breidt nog uit: nu al 90 kinderen uit 30 scholen ziek

Er zijn nu al 90 kinderen uit 30 scholen uit Oost- en West-Vlaanderen ziek geworden door een salmonellavergiftiging, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De traiteur uit Harelbeke die de maaltijden aan al die scholen serveerde, werd tijdelijk gesloten door het Federaal Voedselagentschap (FAVV). De kans bestaat dat het aantal besmette kinderen nog oploopt, want de traiteur leverde in totaal aan 120 scholen.

“In verschillende scholen in het zuiden van West-Vlaanderen en een school in Oost-Vlaanderen hebben kinderen een salmonella-infectie opgelopen”, meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag al. De eerste berichten spraken over 14 kinderen uit 2 West-Vlaamse scholen die waren opgenomen in een ziekenhuis in Tielt, maar intussen zijn die cijfers al fors gestegen. “Het gaat om minstens 30 kleuterscholen en lagere scholen in Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende regio’s”, bevestigt woordvoerder Joris Moonens.

“We gaan ervan uit dat de kinderen vorige week donderdag of vrijdag besmet werden via de schoolmaaltijden.” Een zestigtal kinderen ging naar het ziekenhuis met de symptomen van een salmonellabesmetting, anderen gingen langs bij de huisarts. Dertig bezorgde ouders namen contact op met het FAVV voor meer uitleg.

Tot 12.000 maaltijden per dag

Men sluit niet uit dat er ook verdere besmettingen mogelijk zijn. “We verwachten dat het cijfer nog in de loop van de dag kan stijgen”, aldus Moonens. De traiteur levert ook maaltijden aan OCMW’s en andere instellingen.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) stelt alles in het werk om de exacte oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen. Vermoedelijk gaat het om een besmette lasagne, die door een traiteur uit Harelbeke aan alle scholen werd geleverd. Het FAVV heeft de traiteur uit voorzorg tijdelijk gesloten.

Hervé Vervaeck, de eigenaar van het cateringbedrijf, heeft intussen ook al gereageerd. “We weten nog steeds niet waar de besmetting vandaan komt. Vrijdag komt een speciale firma het hele bedrijf ontsmetten, tot de bureaus toe. Om 9 uur zitten we met de firma samen om te bekijken of het personeel hierbij kan helpen.” Bij de traiteur zijn 45 mensen aan de slag.

Het bedrijf uit Harelbeke biedt warme maaltijden, koude maaltijden en broodjes aan. Dagelijks levert het tussen 10.000 en 12.000 maaltijden aan scholen, OCMW’s en andere organisaties. “Het bedrijf bestaat sinds 1974, het is de eerste keer dat dit ons overkomt. De impact hiervan is enorm en we hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt”, aldus de eigenaar.

Het meldpunt van het Voedselagentschap staat steeds ter beschikking voor vragen van de ouders en van consumenten in het algemeen: 0800-13.550.