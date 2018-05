Inbrekersbende die West-Limburg teisterde tot 5 jaar de cel in

Lummen / Halen - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag twee Albanese inbrekers van 43 en 45 jaar oud veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf elk. Twee van hun landgenoten (27 en 30 jaar oud) kregen 40 maanden cel. Het kwartet was verantwoordelijk voor de inbraakgolf tussen 30 maart en half mei vorig jaar die vooral Halen en Lummen teisterde.

Aanvankelijk werden ze verdacht van 28 diefstallen, maar dat aantal is na verder onderzoek teruggebracht tot 12 en ook nog eens 9 pogingen. In wisselende samenstelling braken ze over het hele land in ...