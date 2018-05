Kanye West betaalt een fortuin voor een heel intieme foto van Whitney Houston

Kanye West zocht nog een originele albumcover en zag de puzzel in elkaar vallen toen hij op een heel intieme drugsfoto van Whitney Houston botste. Hij betaalde 85.000 dollar (of 73.000 euro) om de rechten te kopen van een uitgelekte foto van de badkamer van de Amerikaanse zangeres.

"Dit is wat mensen moeten zien bij je muziek, ik betaal het wel", zei Kanye West toen hij zijn zakenpartner en rapper Pusha T midden in de nacht opbelde. Eigenlijk was er al een albumcover voor het nieuwe album Daytona van Pusha T, maar toen Kanye de foto van de met cocaïne, crack, sigaretten en drank bezaaide wastafel van Whitney Houston zag, besliste hij dat dit de cover moest worden.

De foto zou gemaakt zijn door een familielid van Whitney Houston en zorgde nog voor opschudding in 2006 omdat het voor het eerst liet zien hoe erg de zangeres er aan toe was. Whitney kampte de laatste jaren van haar leven met drugsverslaving, en dat is op de foto duidelijk te zien. Na het lekken van deze foto zou de zangeres ook geprobeerd hebben om helemaal van de crack en cocaïne af te kicken. In 2012 verdronk ze toch in bad nadat ze verschillende drugs had gebruikt.

Kanye West twijfelde geen moment en kocht meteen de rechten van de heel intieme foto voor 85.000 dollar (of 73.000 euro).