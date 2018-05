Michy Batshuayi kan weer lachen na enkelblessure: “Ik had schrik, maar heb veel opgeofferd om hier te staan”

Voor Rode Duivel Michy Batshuayi staat de blik al sinds medio april op het WK in Rusland gericht. Een enkelblessure betekende het einde van zijn seizoen bij Borussia Dortmund en dus zat er voor Batsman niets anders op dan in alle stilte het herstel richting het WK te beginnen.

“Ik had schrik en veel pijn. Ik vreesde dat ik mijn been gebroken had. Ik durfde zelfs niet kijken. ’s Anderendaags zeiden de artsen in Duitsland mij zelfs dat ik het WK wel kon vergeten”, aldus Batsman.

Batshuayi verliet huurclub Dortmund en zette zijn revalidatie verder in Chelsea. Daar bleek de vrees al snel ongegrond. “Twee, drie dagen later kon ik al normaal stappen. Tijdens mijn revalidatie bij Chelsea is de bondscoach me meteen komen opzoeken, om te zien hoe het met me ging. En om te vragen of ik klaar zou zijn om terug te keren naar de nationale ploeg.”

Dat blijkt nu wel. “Ik heb er veel aan gedaan om mijn enkel te versterken. Ik loop al zonder angst. Blessures, dat speelt ook heel erg in het hoofd. Je mag lichamelijk in orde zijn maar je moet ook angstvrij zijn, zodat je weer risico’s durft nemen. Ik heb veel opgeofferd en hard gewerkt om hier vandaag te staan. Het enige wat ik nu nog moet doen is spelen. En goals maken…”

Foto: BELGA

“Focus op WK”

De blessure betekende het einde van een succesvolle uitleenbeurt aan de Borussen, die evenwel geïnteresseerd zijn om hem definitief over te nemen van Chelsea. In de Bundesliga lukte hij in tien wedstrijden zeven doelpunten en een assist. “Het was een tijdje geleden dat ik nog zoveel gespeeld had. Ik kan me niet herinneren dat ik bij Chelsea twee wedstrijden op rij mocht opdraven. Het deed deugd om het vertrouwen te krijgen. Een voorkeur heb ik echter niet: het zijn twee mooie clubs. Momenteel staat de focus op het WK en wil ik niet denken aan hetgeen erna komt.”

Onder Roberto Martinez is de spits uitgegroeid tot een belangrijke pion, als vaste invaller voor eerste spits Romelu Lukaku of in geval van nood als tweede aanvaller naast de topschutter van Manchester United. Met Christian Benteke zit er nu wel een derde diepe spits in de voorselectie van 28. “Met die hiërarchie bij de spitsen ben ik niet echt bezig, dat is werk voor de bondscoach. Ik denk wel dat ik het telkens goed gedaan heb toen hij me nodig had”, besloot Batshuayi.