Ex-Moeskroenspeler opgepakt op verdenking van moord en vluchtmisdrijf

Roy Contout (33) die in het seizoen 2014-2015 voor Moeskroen uitkwam, is opgepakt in zijn geboorteland Frans-Guyana op verdenking van moord en vluchtmisdrijf. Hij zou een fietser hebben aangereden met een 4x4 of SUV en zou dan gevlucht zijn. Het slachtoffer heeft het niet overleefd.

Contout heeft nog deelgenomen aan de Champions League met Auxerre, en maakte ook zijn passage bij onder andere Metz en Sochaux. Voor Moeskroen speelde hij vijftien wedstrijden maar scoorde niet en dus vertrok hij om rustig van zijn pensioen te kunnen genieten.

Al veroorzaakte hij wel wat problemen, zo blijkt. De Frans-Guyanese politie pakte Contout woensdag op nadat een Haïtiaanse veertiger stierf door aanrijding in het weekend. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Cayenne, de hoofdstad van het Caraïbische eiland, maar kon niet meer worden gered. De oud-voetballer wordt nu vastgehouden in een cel in diezelfde stad.

Contout was niet alleen succesvol op clubniveau. Ook voor zijn vaderland kon hij 4 keer scoren in 14 wedstrijden.