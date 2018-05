COLUMN. Genoeg gezeverd. Voortaan reis ik groen!

Ben Roelants reist voor de zender Evenaar de wereld rond. Elke twee weken biedt hij ons hier een blik in zijn hoofd. Deze week: groen reizen is de toekomst!

Viereneenhalf uur terug stond ik nog in Nelspruit, Zuid-Afrika. Nu stapte ik potsierlijk de door de luchthaven van Vilanculos Mozambique binnen. “Hey man!”, riepen de taxichauffeurs me toe. Ik haalde mijn beste gangsigns boven en trachtte ook cool te zijn. De Mozambikanen zijn een heerlijk volkje, open, goedlachs en vol levensvreugde. Dat kan ook moeilijk anders, want buiten de opstanden en opstootjes in het verleden, is het vandaag aan de Mozambikaanse kust heerlijk toeven, paradijselijk eigenlijk. Wij, dat betekent de cameraploeg, Afrika-expert Bruno De Lathauwer van Live To Travel en ik, waren onderweg naar de Bazaruto-archipel, wat bekend staat als één van de mooiste archipels ter wereld. Ik heb nog nooit een archipel van dichtbij gezien, dus pak me er nu niet op achteraf, maar ik kan je zeggen: vanuit onze jet zag hij er alvast oogverblindend uit.

En toch knaagt er wat… want volgens een recent verschenen studie staat mijn vlucht vandaag alleen al in voor 76% van mijn CO2 uitstoot tijdens deze reis. Een tijdje terug kon je me met dat soort van cijfers trouwens maar moeilijk bang maken: “Reizen is mijn job!”, schreeuwde ik aan iedereen die ook maar een belerende vinger opstak. De laatste tijd heb ik mijn mening moeten herzien, want ja… het knaagt soms. Is het ouderdom? Is het verantwoordelijkheid? Is het het vaderschap, waardoor je deze wereld toch mooier wil achterlaten dan hoe je hem vond? Het zal alleszins een combinaties zijn van alles tesamen. Feit is wel dat 40% van de door de toeristische sector veroorzaakte CO2-uitstoot afkomstig is van vliegtuigen. Volgens de International Air Transport Association zal het aantal mensen dat het vliegtuig neemt, de komende twintig jaar naar 7,8 miljard verdubbelen.

“Eén simpele oplossing,”, zou je dan denken, “dan vlieg je gewoon niet meer.”. Wel, zo drastisch hoeft die keuze nu ook weer niet te zijn. Zo zijn er al een aantal alternatieven. Greentripper.org biedt een reiziger de kans om zijn reis van Brussel naar New York bijvoorbeeld voor 25 euro te compenseren door geloofwaardige klimaatacties te steunen. Maar ook de reisorganisaties zelf zijn wakker: onder andere Thomas Cook, TUI, SNP en Better Places dragen percentages af aan het opzetten van lokale scholen en projecten ter behoud en bescherming van dieren. Duurzaam reizen houdt meer in dan je ecologische voetafdruk verkleinen. Willen we niet allemaal liever ergens “zijn”, in plaats van gewoon een plaats te “bezoeken”? Wel ook daar is de reissector zich helemaal van bewust. Zo biedt ze steeds vaker reizen aan waar je deelneemt aan activiteiten, of waar je locals echt helpt. Een onderzoek van Simon Kuijpers bewees al dat mensen bereid zijn anderen te helpen, zolang ze er iets voor terug krijgen, zoals hindernissen overwinnen, uitgedaagd worden, persoonlijke ontwikkeling… Groen verblijven? Kies voor een eco-accomodatie, BookDifferent helpt je om een hotel te vinden dat duurzaamheid belangrijk vindt. Plastic flessen zijn passé, gebruik een Dopper of drink water uit de kraan. Camper kopen? Waarom niet rechtstreeks huren bij een deeleconomisch platform zoals Camptoo zodat het voertuig niet langs de kant blijft staan?

Ik stond in de schroeiende hitte van de prachtige Bazaruto-archipel. In zijn geheel is dit een nationaal park vanwege zijn rijke vogelleven, maar eigenlijk vooral vanwege de koraalriffen met vissen in de meest fantastische kleuren. Bruno en ik keken moe en voldaan naar het azuurblauwe water waarin we zonet aan het snorkelen waren. Dit is werkelijk een klein stukje paradijs op aarde. En misschien, heel misschien, als we het nu wat slim aanpakken… kan dat nog een hele tijd zo blijven.