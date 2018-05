Kate Middleton schrijft emotionele brief over het moederschap

De Britse Kate Middleton, die in april beviel van haar derde baby, heeft zopas laten weten dat ze het heerlijk vindt om mama te zijn. Dat deed ze in een emotionele brief naar aanleiding van de Children’s Hospice Week, een initiatief dat de aandacht vestigt op palliatieve zorg voor kinderen.

De week kreeg dit jaar het overkoepelende thema ‘Het Leven is Kort', waarmee wordt aangemoedigd om elk moment in het leven van een (ziek) kindje memorabel te maken. De hertogin houdt zelf van die kleine dingen des levens, zo verklapte ze in de brief die woensdag op de site van de organisatie verscheen.

Quality time

“Samen tijd doorbrengen is zo’n belangrijk aspect van het gezinsleven. Als moeder koester ik de eenvoudige gezinsmomenten zoals samen buiten spelen”, schreef ze. In de brief had Middleton, die sinds 2012 ambassadrice is van de Children Hospices in de Engelse regio East Anglia, het nog over de levensveranderende ondersteuning die kinderhospices en liefdadigheidsinstellingen kunnen bieden wat betreft palliatieve zorg in het Verenigd Koninkrijk. “Ze bieden een steunpunt voor kinderen en gezinnen die voor onmogelijke situaties staan”, schreef ze.

Eenzaam moederschap

Het is niet de eerste keer dat Kate Middleton het openlijk over het moederschap heeft. Vorig jaar in april speechte ze erover tijdens de Global Academy in Londen, waar ze de belangen van de mentaal ondersteunende jongerenorganisatie Heads Together verdedigde. “Het is soms eenzaam en je voelt je nogal geïsoleerd, maar eigenlijk gaan veel andere moeders door exact dezelfde situatie. Het moederschap draait rond dapper genoeg zijn en de hand reiken naar vrouwen in je omgeving”, zei de 36-jarige mama van prinsen George en Louis en prinses Charlotte toen.