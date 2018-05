Hasseltse sjoemeladvocaat verduistert 860.000 euro van klanten: “Om mijn belastingen te betalen”

Hasselt - De voormalige advocaat P. R. moet zich vrijdag in de correctionele rechtbank verantwoorden voor het pluimen van de rekeningen van een 60-tal klanten. Als curator en als schuldbemiddelaar ging de 53-jarige Hasselaar er tussen 2007 en 2014 vandoor met 860.000 euro. P. R. verwees naar het overlijden van zijn vennoot en zijn uitstelgedrag, als oorzaken van het gesjoemel.

“Ik heb geen hulp gevraagd op het moment dat het nodig was. Het was geen normale manier van werken”, sprak de verdachte in de Hasseltse correctionele rechtbank. Op de vraag waarvoor hij de verduisterde ...