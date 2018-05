“Zet desnoods emmer op je hoofd als je huwelijk wil vieren, maar laat de openbare weg voor wat ze is”

“Huwelijkskaravanen maken geen deel uit van deze samenleving. Ze hinderen niet alleen het verkeer, maar lokken ook agressie uit. Bovendien heeft zo’n stoet iets dictatoriaals. Zet desnoods een lege emmer op je hoofd als je wil feesten, maar laat de openbare weg voor wat ze is.” Dat heeft politierechter Peter D’Hondt vrijdagochtend gezegd tegen de achttien bestuurders die zich moeten verantwoorden voor hun deelname aan de ‘huwelijkskaravaan’ op de E17 van 11 februari van vorig jaar.

In totaal moeten achttien beklaagden uit het Lokerse zich voor de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden voor hun aandeel in een trouwstoet op 11 februari vorig jaar op de E17. De karavaan was die dag rond 15 uur gestart in de Voermanstraat in Lokeren. Van daaruit trokken de bestuurders van een twintigtal auto’s naar de oprit van de E17. Daar ging de voet meteen van het gaspedaal en werd er in een ‘blok’ van telkens vier auto’s naast elkaar luid toeterend voortgereden in de richting van Gent.

Getuigen die vast kwamen te zitten achter de stoet, zagen hoe de bestuurders ‘stunts’ uithaalden met hun auto, spook begonnen te rijden en het verkeer volledig lamlegden. Op een bepaald moment stapten alle bestuurders uit en begonnen een feestje te bouwen midden op de snelweg. Uiteindelijk kon de huwelijkskaravaan op de R4 in Mendonk door de politie uit het verkeer worden gehaald.

In totaal werden er twintig deelnemers aan de trouwstoet geïdentificeerd. Het ging allemaal om mannen van Turkse origine uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. Ze staan nu terecht voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer.