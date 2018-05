NBA. Warriors op de rand van de uitschakeling: Houston wint Game 5, Chris Paul lacht Stephen Curry uit

Brussel - Houston heeft nog slechts één zege nodig om zich voor de grote finale van de NBA te plaatsen. De Rockets versloegen donderdag voor eigen publiek titelverdediger Golden State met 98-94 en leiden nu met 3-2 in de finale van de Western Conference. Zaterdag mogen de Warriors wel aantreden in de eigen Oracle Arena.

Bij de thuisploeg blonk Eric Gordon uit. Vanop de bank zorgde hij voor 24 punten. James Harden moest tevreden zijn met 19 punten. Chris Paul gooide 20 punten door de korf, maar de point guard moest in het slot het court met een hamstringblessure verlaten. Het wordt nog afwachten of hij tijdig hersteld is voor het zesde duel, waarin Houston zich kan verzekeren van een ticket voor de NBA-finale. Dat zou de eerste keer zijn sinds de Rockets in 1995 de titel pakten.

Dé actie van de avond was er eentje van Paul. De point guard van de Rockets pakte uit met een gekke driepunter terwijl hij verdedigd werd door Stephen Curry. Daarna deed hij een “shimmy’, het schudden met de schouders. Een viering die Curry populair maakte, al kon die er wel mee lachen.

Chris Paul hits the shot then tells Steph Curry “Shimmy shimmy ya, shimmy yam, shimmy yay!”



pic.twitter.com/80Sd4ceuL7 — Ballislife.com (@Ballislife) 25 mei 2018

Bij Golden State, zonder de aan de knie geblesseerde Andre Iguodala, was Kevin Durant de topscorer met 29 punten. De Warriors dreigen voor het eerst sinds 2014 de NBA-finale te missen.

Het team dat het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt Boston of Cleveland, de finalisten in het Oosten. De tussenstand in dat duel is 3-2 in het voordeel van Boston.