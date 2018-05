Evy Gruyaert kampt met zware migraine: "De impact is enorm, en zelfs je pink opheffen doet dan pijn."

In 'De Bende van Annemie' op Radio 1 vertelt presentatrice Evy Gruyaert over de zware vorm van migraine die haar vaak overvalt. Ze had onlangs een van de zwaarste aanvallen sinds maanden. "De impact van zo'n aanval is enorm."

In een interview op Radio 1 vertelt presentatrice Evy Gruyaert heel eerlijk over de migraine waar ze mee probeert te leven. "Migraine is veel meer dan hoofdpijn", vertelt Evy in 'De Bende van Annemie'. “Het verlamt je. Het maakt je heel erg invalide: ik kom niet op mijn woorden, ik spreek de l en de r verkeerd uit. Een stuk van je hersenen wordt volledig ontregeld, en het doet geweldig veel pijn.”

Het ergste is dat de aanvallen je op de meest onverwachte momenten overvallen. Zo had Evy Gruyaert onlangs nog een van de zwaarste aanvallen sinds maanden. "Ik had constant het gevoel dat ik moest overgeven, en heb van miserie in de zetel geslapen, om mijn wederhelft niet wakker te maken. Ik lag te kronkelen van de pijn én wou wenen van de pijn. Je pink opheffen is dramatisch pijnlijk, zelfs je ooglid openen doet ongelooflijk veel zeer."

"De impact van zo'n aanval is enorm. Op zo'n moment wil ik gewoon weg uit mijn eigen lichaam en hoofd. Als iemand mij toen zou gezegd hebben: we gaan u volledig verdoven, of je bent er niet meer zelfs.. op zo’n moment als je echt die aanval ten volle hebt: ja, graag.”

Schuldig

Evy Gruyaert heeft een onregelmatige job, twee kinderen en een succesvolle webshop en beseft dat een onregelmatig leven aanvallen kan uitlokken. “Maar ik wil die migraine niet volledig mijn leven laten bepalen.” Op het werk kreeg Evy nog niet vaak last van aanvallen. "Dat komt volgens mij door de adrenaline. Toch heb ik me een keer moeten neerleggen tijdens de opnames van ‘Stukken van mensen’. Toen kreeg ik een aanval en heb ik me op een zetel gelegd van antiekdealer Paul De Grande. Op zo’n momenten voel ik me ontzettend schuldig. Migraine zorgt ervoor dat ik me vaak schuldig voel. Het gebeurt dat ik familie of vrienden moet afbellen of dat ik weer twee dagen op bed lig en mijn man weer alleen voor de kinderen moet zorgen. Dat is niet fijn.”

Evy Gruyaert is door de migraine meer dan 15 dagen per maand ‘out’, maar kan dan dankzij medicatie wel functioneren.