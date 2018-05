ACV Noord-Limburg doet een actie rond het thema kinderarmoede

Lommel - Voor het ACV staat kinderarmoede zeer hoog op de agenda. Daarom dat wij vandaag op school De Heuvel In lommel, dit thema zichtbaar willen maken met een lege boterhammendoos.

Bijna een op de vijf kinderen (18,8 procent) jonger dan 18 jaar in België leeft in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Tien jaar geleden was dat 15,9 procent.

Ontstellende cijfers… cijfers waarover men liever niet spreekt.

In een welvarend land als België zijn dergelijke cijfers onrechtvaardig, vooral omdat kinderen die in armoede leven daar de rest van hun leven de gevolgen van kunnen dragen.

Armoede veroorzaakt spanningen binnen het gezin, en kinderen in armoede maken zich vaak zorgen over geldproblemen. Het heeft ook ernstige gevolgen voor de gezondheid en daarnaast ondermijnt het de recht van kinderen op vrije tijd en spel.

Alle kinderen van de school kregen een zakje met een lege boterhammen doos en een tekening rond armoede die ze konden in kleuren. Om zo op een speelse manier met dit thema aan de slag te gaan.