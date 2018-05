De Lijn plaatst eerste grote bestelling elektrische bussen

VDL Bus Roeselare rijft een prestigieuze bestelling van zes volledig elektrische bussen voor De Lijn binnen. Na een klein proefproject in Brugge is het de eerste grote elektrische bestelling die De Lijn plaatst, zo meldt De Tijd vrijdag. De bussen, die vanaf eind volgend jaar in Antwerpen, Gent en Leuven zullen worden ingezet, kunnen 50 minuten rijden en snel opladen aan de begin- of eindhalte.