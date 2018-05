Tropisch weekend op komst: plaatselijk 30 graden

Na dagen vol onweer voorspelt het Koninklijk Meteorologisch Instituut beterschap vanaf vrijdag. In het weekend komen zelfs tropische temperaturen in zicht.

We krijgen vrijdag plaatselijk brede opklaringen, maar vooral aan zee, in het westen van het land en in de Ardennen hangen er lage wolken, nevel of mistbanken. We krijgen een afwisseling van zon en wolken, al kan aan de kust en het uiterste westen het ochtendgrijs hardnekkig zijn. In de namiddag is er lokaal nog kans op een paar buien, mogelijk met een onweer. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden in de kuststreek en 26 graden in de Kempen, meldt het KMI.

‘s Avonds is er nog kans op een paar plaatselijke buien, eventueel met onweer, maar in de meeste streken blijft het droog. Volgende nacht krijgen we droog weer met brede opklaringen. Hoofdzakelijk in het westen van het land kan er zich opnieuw nevel, mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Zaterdag krijgen we vaak zonnig weer, afgewisseld met soms wat meer stapelwolken of hoge wolkensluiers. Het blijft wellicht overal droog. Het wordt warm, met maxima tussen 24 graden in de Ardennen en 29 graden in de Kempen. Ook ’s avonds blijft het nog lang warm. Aan de kust wordt het zo’n 25 graden, maar daar draait de wind in de namiddag naar noordoostelijke richtingen waardoor het afkoelt.

Zondag wordt het eerst zonnig. Mogelijk wordt de tropische grens van 30 graden lokaal bereikt in de Kempen. Elders liggen de maxima tussen 24 graden in de Ardennen en aan zee en 28 of 29 graden in het centrum. In de namiddag en ‘s avonds verwachten we plaatselijke buien en kans op onweer.

Na het weekend blijven we het zomers warme weer behouden, maar stijgt de kans op buien. Ook de nachten blijven zeer zacht met minima rond 17 graden in het centrum. Overdag stijgt het kwik naar 27 of 28 graden in het centrum. Mogelijk wordt plaatselijk de 30 graden nog bereikt in de Kempen op maandag en dinsdag. Aan de kust kan een bries van over zee voor wat verkoeling zorgen. Elke dag is er overal kans op (onweers)buien, maar is er eveneens ruimte voor de zon.