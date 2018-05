Bom ontploft in druk Canadees restaurant: minstens 15 gewonden

Twee verdachten hebben donderdagavond rond 22.30 uur (plaatselijke tijd) een bom doen afgaan in een restaurant in het Canadese Mississauga. Minstens vijftien mensen raakten gewond, zo meldt de lokale politie.

De lokale politie en hulpdiensten werden donderdagavond rond 22.30 uur opgeroepen voor een explosie in het Bombay Bhel-restaurant in Mississauga, in de Canadese provincie Ontario. Twee verdachten zouden de drukke zaak zijn binnen gelopen en een bom hebben doen afgaan in het drukke restaurant. Vervolgens sloegen ze op de vlucht en op dit moment zijn ze nog altijd spoorloos.

De eerste wordt omschreven als een mannelijke twintiger van ongeveer 1 meter 80, stevig gebouwd en lichte huid. “Hij draagt een donkerblauwe jeans, een donkere hoodie met de kap over zijn hoofd en een baseballpet met lichtgrijze klep. Zijn gezicht is bedenkt met een zwarte stof.”

De tweede verdachte is eveneens een man. “Hij is iets kleiner, is mager gebouwd en draagt eveneens een blauwe jeans en een donkere hoodie. Daarnaast draagt hij nog een grijs T-shirt, donkere skateschoenen en ook zijn gezicht is bedekt.”

Het motief van de verdachten is nog niet duidelijk. Evenmin of het hier om een daad van terreur gaat.

Van de minstens vijftien gewonden verkeren er drie in kritieke toestand, melden Canadese media op gezag van een traumacentrum in Toronto. Volgens een getuige, die anoniem wenst te blijven, bevond hij zich in het restaurant toen de explosie afging. “Ik was net naar het toilet met mijn kind toen ik een luide explosie hoorde”, zegt hij. “Toen ik naar buiten kwam, zag ik iedereen verspreid op de grond liggen. Overal gebroken glas en bloed.”