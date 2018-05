PAOK zet zijn zinnen op Karelis, Benson naar STVV?

Volgens verschillende Griekse media heeft PAOK, dat als de Griekse nummer twee deelneemt aan de voorrondes van de Champions League, verregaande interesse in Nikos Karelis. In Genk liep nog geen bod binnen. Een vertrek van Karelis en/of Samatta is niet onbespreekbaar maar er moet wel boter bij de vis komen, zodat de club op zoek kan naar een alternatief.