Max Verstappen droomt van de pole in Monaco: "Ik geloof erin"

Max Verstappen hoopt stiekem om morgen de polepositie te veroveren voor de GP van Monaco. Gezien de sterke prestatie van het Red Bull F1 team op donderdag zou dat best kunnen.

Twee keer een tweede tijd, dat was het resultaat van Max Verstappen tijdens de eerste twee oefensessies voor de GP van Monaco. Verstappen en Red Bull presteerden gisteren erg sterk op het stratencircuit van Monaco, wat het beste laat vermoeden voor de rest van het raceweekend.

Het ziet er immers naar uit dat de Red Bull RB14 zowel in kwalificatiemodus als racemodus erg goed weet te presteren in Monaco. Bijkomend voordeel voor Red Bull is dat het in Monaco weinig nadeel ondervindt van de ietwat minder goede Renault-motor.

Tijdens de twee oefensessies eindigden beide Red Bull-wagens telkens op de eerste twee plaatsen. Ook al moest Verstappen telkens genoegen nemen met de tweede plaats achter teamgenoot Ricciardo, de Nederlander droomt nu al van de polepositie in Monaco.

"Het ging vanaf het begin goed, het was een erg positieve dag", vertelde Max Verstappen gisteren tegenover zijn officiële website. "Onze auto heeft veel grip en laat zich makkelijk besturen, dat is erg belangrijk op een stratencircuit zoals hier in Monaco. Daar ben ik blij mee."

Dat er daar bovenop marge is voor verbetering is alleen maar nog beter voor zowel Verstappen als Red Bull.

"We hebben vandaag nog niet op de limiet gereden, maar waren toch al erg snel. We hadden geen problemen met de afstelling van de auto, ik had het juiste gevoel in de auto en er is nog marge om te verbeteren. De donderdag was een goede start. Hopelijk kunnen we dit op zaterdag voortzetten," besloot Verstappen.

