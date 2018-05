Vandoorne na achtste tijd in Monaco: "Er is nog meer op komst"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was gisteren tijdens de twee eerste oefensessies voor de GP van Monaco telkens sneller dan teamgenoot Fernando Alonso. Met een achtste tijd deed Vandoorne het tijdens de tweede oefensessie meer dan behoorlijk, al beseft hij ook dat het tegen de kwalificatie op zaterdag nog sneller moet.

"Het was eerlijk gezegd een redelijk tricky donderdag," begint Vandoorne zijn terugblik op de eerste twee oefensessies in Monaco. "De sessies verliepen niet zo vlot als dat we gehoopt hadden. De eerste oefensessie verliep moeizaam maar tijdens de tweede oefensessie hebben we een stap vooruit gezet. Alles viel toen in zijn plooi maar ik denk dat we tegen zaterdag nog een stap kunnen zetten zodat we ons in een betere positie bevinden voor de kwalificatie."

Op het stratencircuit is het vooral tijdens de eerste oefensessies vooral zoeken naar grip. Heb je grip en vertrouwen in je wagen, dan komen de snellere rondetijden bijna vanzelf, dat beseft ook Vandoorne.

"Alles draait hier in Monaco rond vertrouwen. De wagen stuurde niet zo vlot en was wat onvoorspelbaar vandaag," zei Vandoorne gisteren. "We ondervonden dan ook wat moeilijkheden. Uiteindelijk slaagden we er toch in om enkele goede rondetijden neer te zetten."

Tegen de kwalificatie zal dan ook alles op alles gezet moeten worden om de wagen nog beter en sneller te maken. Zowel het team als de rijder worden tot het uiterste gedreven.

"De tijden liggen zeer dicht bij elkaar. Je moet alles uit je wagen proberen halen want anders kan het zijn dat je al tijdens het eerste deel van de kwalificatie sneuvelt. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we een perfecte prestatie neerzetten."

"Gelukkig heb ik het idee dat er nog meer op komst is," aldus Vandoorne die er van overtuigd is dat het op zaterdag dus nog sneller kan.

