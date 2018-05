Opnieuw technisch defect in Kennedytunnel: lange files naar Antwerpen

Door een technisch defect in de Kennedytunnel was de linker- en middenrijstrook richting Gent vrijdagochtend een tijdlang afgesloten door een noodherstelling. Die is ondertussen afgelopen, maar de aanschuiftijd is er opgelopen tot een uur: zowel vanuit Merksem als vanuit Hasselt op de E313 gaat het erg traag.