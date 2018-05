VIDEO. Politie redt hond na dag uit hete camper

De Nederlandse politie heeft donderdagmiddag in Weert, niet ver van de grens met Bocholt en Kinrooi, een hond bevrijd die mogelijk al langer dan een dag zat opgesloten in een hete camper. Dat meldt weertdegekste.nl.

In de auto lag een parkeerkaartje dat geldig was tot woensdagmiddag 15 uur. Om die reden legde een medewerker van Stadstoezicht donderdagochtend al een prent onder de ruitenwisser.

Omdat de politie het vermoeden had dat het dier al zeker een dag in de camper zat, werd besloten om de viervoeter te redden. De hond was zichtbaar blij dat ze na de bevrijding uit de camper haar behoefte buiten kwijt kon. De hond is overgedragen aan de Dierenambulance. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. Tevens mag hij opdragen voor de kosten van de reddingsactie.