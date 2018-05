Autokeuring gaat fraude met roetfilters opsporen

Vanaf juni eerste controles in keuringscentra over heel België

BrusselVanaf volgende week zullen verschillende keuringscentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor het eerst tests uitvoeren die kunnen detecteren of er gesjoemeld is met de roetfilter. Vorig jaar kwam aan het licht dat er massaal gefraudeerd wordt met die filters. Tienduizenden auto’s rijden rond met een illegaal verwijderde filter, waardoor de uitstoot van roet en fijnstof 90 procent hoger ligt.