Zit de jaargang 2017-2018 er straks op? Of krijgen we ‘verlengingen’ op maandag? Gelko Hasselt heeft de sleutel in handen. Ofwel stunt het vanavond (21.15u) in Halle-Gooik en dwingt het een belle af in de play-off-finale. Ofwel vieren de Pajotters hun vierde landstitel op een rij en de dubbel.