Start Max Verstappen zondag voor het eerst in zijn carrière vanuit poleposition? In Monaco kan het, gaf hij zelf al aan, en de vrije trainingen laten het beste verhopen. “Het is er tot nu toe nog niet van gekomen, maar ik slaap nog altijd goed met dat nulletje achter mijn naam. Maar ik ga wel proberen. Dat doe ik elke keer.”