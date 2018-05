Champions League-finale valt midden in de ramadan voor devote Liverpool-ster

Het is een vraag die Engeland al weken bezighoudt: zal Mohamed Salah (25) zich op de dag van de Champions League-finale tegen Real Madrid houden aan de ramadan, de religieuze vasten in de islam? De Egyptische krant Al-Masry Al-Youm meent van wel. “Een groter risico dan de match zelf is de kans op blessures”, zegt sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck.