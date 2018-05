De dood of de gladiolen. KRC Genk kan zondagavond het seizoen met een positieve noot beëindigen door Zulte Waregem voor eigen publiek over de knie te leggen. Inzet: een ticket in de tweede voorronde van de Europa League. Al zullen ex-Genkies Brian Hamalainen en Sandy Walsh erop gebrand zijn om stokken in de Genkse wielen te steken.