“Een op de twee ambtenaren heeft zwaar beroep”

BrusselDe lijst van de zware beroepen voor ambtenaren (zie rechts) die de christelijke vakbond ACV en de liberale VSOA hebben onderhandeld met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wordt vandaag in de ministerraad besproken. N-VA en Open Vld hebben gisteren al laten weten dat ze die lijst veel te lang vinden, maar voor de vakbonden is die te nemen of te laten. Volgens berekeningen van de N-VA zullen 360.000 mensen bij de overheid een zwaar beroep hebben.