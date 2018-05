Mawda al twee keer uit vrachtwagen geplukt, Bart De Wever reageert: “Ouders zijn niet alleen het slachtoffer”

In de voorbije twee ­weken zijn Mawda, haar broertje en hun ouders twee keer op­gepakt nadat ze in vrachtwagens waren geklommen. Zo werden ze ook onderkoeld uit een koelwagen bevrijd, melden ons welingelichte bronnen. Antwerps burgemeester reageert nu ook op de feiten. “Het is wat die ouders zijn overkomen, maar ze zijn niet alleen het slachtoffer.”

Het meisje dat vorige week donderdag omkwam door een politiekogel en haar familie werden eerst aangetroffen in een vrachtwagen in Turnhout. Toen ze gevat werden, kregen ze een eerste bevel om het land te verlaten. Een paar dagen nadien zouden ze een tweede keer onderschept zijn, in Veurne dit keer. Toen had het gezin zich verscholen in een koelwagen. Ze zijn daar ternauwernood aan de dood ontsnapt, want waren al behoorlijk onderkoeld toen ze eruitgehaald werden. Bij die twee incidenten kreeg de familie twee keer een bevel om het grondgebied binnen de vijf dagen te verlaten. Ze trokken eerst terug naar het vluchtelingenkamp in het Franse Duinkerke en probeerden dan nog een keer om via ons land in Engeland te raken, met de gekende noodlottige gevolgen.

Bart De Wever (N-VA) reageerde al op die nieuwe feiten. “Het is erg wat die mensen overkomen is. Maar die ouders zijn niet alleen slachtoffer hier. Er is een voorgeschiedenis. Ze zijn ook in Duitsland en Engeland al uitgewezen. En hier zijn ze uit een koelwagen gehaald. Hoe tragisch de dood van dat kind ook is, je moet ook de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven te brengen.”

Het lichaam van Mawda is inmiddels vrijgegeven. De ouders gaan een eigen expert aanstellen.