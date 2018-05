Jupiler Pro League - Zulte Waregem weigert schikkingsvoorstel voor Bongonda (die finale kan spelen)

Waregem - Zulte Waregem gaat niet akkoord met de twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en 600 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag voorstelde als minnelijke schikking voor Théo Bongonda.

De flankaanvaller van Essevee kreeg woensdagavond in de finale van play-off 2 na 37 minuten rechtstreeks rood. Bongonda zal vrijdag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. Die spreekt zich uit over de strafmaat voor zijn vliegende tackle op het bovenbeen van Lokeren-speler Marko Miric.

Zelfs als Bongonda bot vangt bij de Geschillencommissie, hoeft hij niet te vrezen voor de belangrijke wedstrijd van zondag op het veld van KRC Genk. Zulte Waregem kan immers nog in beroep gaan tegen een eventuele schorsing. Dat wordt dan volgende week behandeld, waardoor Bongonda speelgerechtigd is in de Luminus Arena. De inzet van die partij in Genk is een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.