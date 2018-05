NBA - LeBron James breekt record met twaalfde verkiezing in ‘Team van het Seizoen’

LeBron James, de superster van Cleveland, prijkt voor de twaalfde keer in zijn carrière in het NBA-team van het seizoen, goed voor een nieuw record. Dat heeft de Noord-Amerikaanse Basketliga aangekondigd.

James is met zijn 33 jaar aan zijn vijftiende seizoen bezig in de NBA. Met zijn twaalfde selectie gaat hij de elf selecties van basketlegendes Kobe Bryant en Karl Malone voorbij. De drievoudig NBA-kampioen kreeg het maximum van de punten in de stemming, die afgenomen werd bij honderd journalisten en TV-commentatoren. Ook James Harden, actief bij Houston en net als “King James” genomineerd voor de titel van beste speler van het seizoen (MVP), kreeg 500 punten toebedeeld. De MVP-trofee wordt op 25 juni uitgereikt.

Het team van het jaar wordt aangevuld met Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 492 punten), Damian Lillard (Portland, 432 punten) en Kevin Durant (Golden State, 426 punten).