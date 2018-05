Na klinkende ruzie om lijsttrekkerschap: Lode Vereeck op eerste plaats Diepenbeekse Open VLD-lijst

Diepenbeek - Open Vld Diepenbeek trekt naar de verkiezingen op 14 oktober met Lode Vereeck als lijsttrekker. Dat heeft voeten in de aarde gehad. Eerst was er het dispuut tussen Vereeck en Peter Prevot, die de partij zelfs inruilde voor de CD&V. Daarna zou Ilse Pipeleers de lijst trekken, maar ook zij moest, om gezondheidsredenen, de ‘kop’ laten schieten. Zij duikt nu weer op op de tweede plaats. “Verder heb ik geijverd voor veel jongeren, die ook prominente plaatsen krijgen”, zegt Vereeck.

“Een sterke ploeg met ervaren rotten en jonge paarden, dat is onze lijst”, zegt Lode Vereeck. De Diepenbeekse senator en UH-professor is in alle stilte al eind februari aangeduid als lijsttrekker ...