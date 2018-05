Hasselt -

Een hele hoop kinderen namen vanavond de Hasseltse discotheek Versuz in. Voor veel kinderen betekende het feestje in de Versuz hun eerste fuif. En de ouders, die waren (uiteraard) niet toegelaten. De kinderen amuseerden zich duidelijk: “Een heel leuke fuif. Er is veel muziek, je kan stoere tattoos laten zetten en fijne foto’s nemen!”