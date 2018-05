Familie maakt laatste wens van Anne-Catherine waar met inloophuis: "In gedachten is ze erbij"

Gingelom - Ter nagedachtenis van Anne-Catherine Boes, dochter van Yannick Boes, oud-directeur van brouwerij Alken, opent dit weekend in Gingelom inloophuis Amalou. Anne-Catherine (42) verloor op 24 mei 2016 de strijd tegen borstkanker. “Haar droom was een warme plek creëren waar iedereen informatie en ondersteuning kan vinden, of die persoon nu het slachtoffer is van kanker, een andere ziekte, van burn-out, of gewoon op zoek is naar persoonlijke ontwikkeling. Die wens maken we nu samen waar”, vertelt haar familie.

In 2007 kreeg Anne-Catherine Boes te horen dat ze borstkanker had. De dochter van Yannick Boes was toen 32, advocate en moeder van twee jonge zonen Maxime en Louis. “De diagnose was zeer ernstig ...