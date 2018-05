Steven Defour bevestigt zijn afscheid aan de Rode Duivels: “Wil mijn loopbaan zo lang mogelijk rekken”

Wat u vandaag reeds kon lezen werd donderdagavond bevestigd door Steven Defour. De speler van Burnley stopt zijn carrière bij de Rode Duivels om zich volledig op zijn loopbaan bij zijn club te concentreren. Dat meldde hij via een videoboodschap.

Steven Defour mist het WK in Rusland als gevolg van een knieblessure die het gevolg was van slijtage. En dat is de reden waarom Defour heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière bij de Rode Duivels.

“Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt naar het WK toe. In het begin was het al vrij duidelijk dat het een mission impossible zou worden. Dat is ook uitgekomen. Ik ga niet naar het WK om voor de hand liggende redenen”, aldus de Mechelaar, die voor onder meer Genk, Standard, Porto en Anderlecht voetbalde. “Ik heb altijd gedacht dat het WK een van mijn laatste acties als international zou zijn. Mede door enkele zware blessures wil ik mijn carrière zolang mogelijk uitoefenen en daarvoor kan ik best alles concentreren op clubniveau”, gaat Defour verder. “Ik heb een heel lange carrière achter de rug als international. Ik heb een geweldige tijd gehad en wil daar iedereen voor bedanken, van staff tot spelers en supporters. Maar er staan veel spelers klaar en er komt een nieuwe generatie aan. Ik wens hen het allerbeste.”