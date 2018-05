Wullaert gaat met 1-4 onderuit tegen Lyon in Champions League-finale na fantastische invalbeurt van Nederlandse

Een knotsgekke eerste verlenging besliste over de finale van de Champions League bij de vrouwen. Wolfsburg kwam op voorsprong, maar enkele minuten later wordt Popp van het veld gestuurd met een tweede gele kaart. Het betekende de ommekeer van de wedstrijd, want Lyon buitte het numerieke overtal uitstekend uit. Op iets meer dan vijf minuten tijd ging de Franse club op en over Wolfsburg. Uiteindelijk werd het zelfs nog 1-4.

Een goedgevuld stadion in Kiev, maar de toeschouwers moesten tot minuut 70 wachten op spektakel. Een kopbal na een corner van Lyon leek volledig over de doellijn, maar de scheidsrechter liet gewoon doorspelen. Verder was het een gesloten wedstrijd tijdens de reguliere speeltijd. Beide ploegen probeerden wel, maar vonden haast geen openingen. En als ze die dan toch vonden, ontbrak het hen aan precisie bij de laatste pass. De beste kansen waren voor Lyon, maar Wolfsburg werd zeker niet weggespeeld. Onze landgenote Tessa Wullaert mocht bij het begin van de tweede helft invallen, maar kon een nederlaag niet verhinderen.

In de eerste verlenging kwam snel Wolfsburg op voorsprong. Maar één minuut later werd Popp met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Lyon buitte dat voordeel uitstekend uit mede dankzij een fantastische invalbeurt van de Nederlandse Van De Sanden. Zij zorgde voor drie assists. Op drie minuten tijd ging Lyon op en over Wolfsburg. Het beste was eraf bij Wullaert & co en uiteindelijk moesten ze nog een derde en een vierde treffer toestaan.

Een derde beker met de grote oren op een rij dus voor Lyon. De Franse club geeft daarmee het goede voorbeeld voor Real Madrid dat zaterdag bij de mannen voor de derde keer op een rij de Champions League kan winnen.