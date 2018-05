Wateroverlast in Tongeren na zwaar onweer

Tongeren - Een onweer houdt donderdagavond hevig lelijk huis in ons land. In Tongeren liepen verschillende straten onder water. Ook in Vlaams-Brabant, in de regio rond Brussel, is er heel wat wateroverlast. “De komende uren verwachten we nog enkele pittige onweersbuien, die in de richting van de kust trekken en stilaan zullen verdwijnen”, zegt weerman David Dehenauw.

Is er ook bij u wateroverlast door het hevige onweer? Stuur een foto naar hier@reageren.be. Vergeet zeker niet uw naam en de plaats te vermelden.

Het onweer heeft zwaar uitgehaald boven Tongeren. Verschillende straten staan er blank. Zo werd de Wilstraat in Rutten afesloten door de brandweer en staat een straat in Koninksem onder water. Ook op de Hasseltsesteenweg is er wateroverlast.

(Lees verder onder de foto’s)

In Koninksem (Tongeren) staan straten blank. Foto: HBvL

Foto: HBvL

Ook een deel van de Russeltstraat in Wellen stond een tijdje blank door de hevige regen. De schade lijkt mee te vallen. In de rest van Limburg zijn er voorlopig nog geen problemen gemeld.

Brussel

Niet alleen in de regio rond Tongeren hebben ze donderdagavond problemen door het onweer. In en rond de hoofdstad staan heel wat straten onder water. Zo is de Romeinsesteenweg onder de brug van de A12 volledig onder water gelopen. Ook de Georges-Henritunnel staat onder water en de Woluwelaan is wegens wateroverlast in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Hippocrateslaan. Grote delen van de snelweg E420 staan blank tussen Pont-à-Celles en Nijvel. De Lijn laat weten dat de dienstregeling in de Brusselse rand ernstig verstoord is.

Op de luchthaven Brussels Airport staat de tunnel onder de landingsbaan onder water; ook in Grimbergen zijn verschillende straten ondergelopen.

Vlaams-Brabant

Ook de omgeving van Kortenberg en Steenokkerzeel is zwaar getroffen. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West. Die kreeg al een 70-tal oproepen voor ondergelopen straten en kelders. Her en der staan ook enkele woonkamers onder water. De brandweer heeft momenteel de handen vol om alle oproepen te beantwoorden.

Ook in de streek rond Tienen, Lubbeek en Tielt-Winge heeft het hevig geregend en kreeg de brandweer verschillende tientallen oproepen.

Station ondergelopen

In het Oost-Vlaamse Aalter is het station ondergelopen. Alle toegangswegen tot het centrum hebben er te maken met wateroverlast, meldt de federale politie. Het onweer trekt momenteel verder, maar de hulpdiensten vragen om het centrum van Aalter te vermijden.

“Nu regent het niet veel meer, maar het is verschrikkelijk geweest”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste. “De voorbije 20 jaar hebben we dit niet meegemaakt. De regen was heel plaatselijk, alles kwam op het centrum van Aalter terecht. In het station stroomt het water over de trappen naar beneden. We zitten samen met de politie en brandweer om alle oproepen af te handelen en bekijken of we geen bijkomende schade krijgen van beken die beginnen doorstromen.”

Noodnummer

Op sommige plaatsen kan er weer veel neerslag vallen met gevaar voor wateroverlast. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt daarom opnieuw voor een code oranje.

Door de nieuwe waarschuwing voor code oranje blijft het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies nog zeker tot vrijdagmiddag actief. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Sinds de activering van het nummer dinsdagmiddag kwamen er al 862 oproepen binnen. De meeste kwamen uit de provincies Henegouwen, Luik, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De oproepen gingen vooral over wateroverlast, zoals wegen en kelders die onder water liepen. Maar er waren ook oproepen voor blikseminslagen en omgewaaide bomen.

Het nummer 1722 dient voor niet-dringende oproepen. Voor echte noodsituaties, met levensgevaar, is er het noodnummer 112.