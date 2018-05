De leraar die spijbelaars persoonlijk met de schoolbus ging ophalen

Zutendaal / Bilzen - Een leraar-cartoonist die spijbelaars persoonlijk gaat ophalen met de schoolbus – velen zouden hem weglachen, maar Erik Sillen kwam ermee weg. Als soixante-huitard en Jazz Bilzen-veteraan was hij doordrongen van het idee dat mensen zichzelf moeten emanciperen om kansen in de maatschappij af te dwingen.

Het is dankzij een tip dat we bij Erik Sillen terechtkomen, want zijn overlijdensbericht vermeldt beroep noch bezigheid - terwijl hij zijn eigen rouwprentje tekende, dat hij afsloot met de woorden: ‘ ...