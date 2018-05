Problemen met processierups starten nu al: "Je kan ze 's avonds zelfs horen knagen"

Kinrooi / Maaseik / Bocholt / Bree - Wie met het zonnige weekend in het verschiet met de fiets naar het noordoosten van de provincie trekt, kan wel eens te maken krijgen met een vervelende jeuk. De eikenprocessierups heeft zijn brandharen een maand vroeger en kan daardoor in en aan de rand van de natuurgebieden in Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik voor hinder zorgen. “Het probleem is even groot als voorgaande jaren, maar het start nu wat vroeger”, zegt Luc Crèvecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum.

Wie de voorbije dagen een blik wierp op de zomereiken in het natuurgebied Tösch-Langeren in Neeroeteren (Maaseik), was het waarschijnlijk al opgevallen. De vervelende eikenprocessierups zit in zijn ...