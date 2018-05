Morgan Freeman door acht vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag

De Amerikaanse acteur Morgan Freeman wordt door acht vrouwen beticht van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt CNN donderdagnamiddag.

De nieuwszender heeft naar eigen zeggen zestien vrouwen gesproken. Acht personen verklaarden zelf het doelwit te zijn geweest van Morgan Freeman. Acht andere vrouwen getuigden over gebeurtenissen die ze hebben gezien of gehoord.

Een jonge productie-assistente die in de zomer van 2015 aan de zijde van Morgan Freeman op de filmset van ‘Going In Style’ werkte, beschuldigt de 80-jarige acteur van ongewenste aanrakingen en seksueel getinte opmerkingen. “Hij probeerde mijn rok omhoog te trekken en vroeg me of ik een onderbroek droeg”, luidt het. “Na verschillende pogingen maande een andere acteur Morgan Freeman aan om daarmee te stoppen.”

Ook andere vrouwen beschuldigen de zwarte acteur van ongepast gedrag. “Tijdens het draaien van ‘Now You See Me’ in 2012 maakte hij voortdurend opmerkingen over ons uiterlijk”, getuigt een medewerkster.