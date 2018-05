Tom Dumoulin: “Ik had eerst niet door dat Yates niet kon volgen”

Volgt Tom Dumoulin dan toch zichzelf op op de erelijst van de Ronde van Italië. De Nederlandse titelverdediger halveerde op de niet eens zo lastige klim naar Prato Nevoso zijn achterstand op Simon Yates en telt nog maar 28” achterstand op de roze trui.

Dumoulin reageerde meteen na afloop voor de camera van Eurosport NL. “Ik was moe maar ik denk dat iedereen dat is”, was het eerste wat Dumoulin na afloop zei. “Ik voelde me wel goed maar sukkelde in slaap, het was een saaie rit. Maar in de finale kon ik me weer oprichten en werd het een mooie dag.”

De Nederlander had aanvankelijk niet door dat Simon Yates een zwak moment kende. De Brit reageerde gevat toen eerst Dumoulin zelf versnelde maar kon niet reageren toen Froome en Pozzovivo versnelden. “Ik ging achter Pozzovivo aan en zag ineens dat hij gelost is. De tijdsbonus? Mooi. Maar de ritten die eraan komen, zijn nog veel zwaarder. We gaan nog zien wat er de komende dagen mogelijk is.”