Paul Marchal: “Brief Dutroux maakt deel uit van strategie en komt wel erg laat”

In een reactie op het nieuws dat Marc Dutroux via zijn advocaat Bruno Dayez een brief naar zijn slachtoffers gaat sturen, laat Paul Marchal donderdag weten dat Dutroux laat is met het aanbieden van zijn verontschuldigingen. De vader van de vermoorde An stelt zich de vraag of Dutroux inhoudelijk wel nog iets zal bijbrengen.

“Pas drieëntwintig jaar later. Ik hoor dat hij zijn excuses in die brief wil aanbieden. Ik zal het wel lezen zeker wat hij in die brief te zeggen heeft, als we dat schrijven al zouden ontvangen,” aldus Paul Marchal.

“Ik ben benieuwd of hij inhoudelijk ook iets zal bijbrengen. Daar heeft hij 23 jaren geleden ook al de kans toe gehad. Ik ben er wel van overtuigd dat hij een advocaat heeft, die bezig is om een strategie uit te werken, zoals iedere raadsman zou doen. In dat stappenplan past spijt betuigen of verontschuldigingen aanbieden. Dat wordt als verzachtende omstandigheid in rekening gebracht en daar hoopt Dutroux na al die jaren blijkbaar nog op”, vertelt Paul Marchal.

Marchal heeft ook zo zijn twijfels of Dutroux wel de waarheid zal spreken in de brief. "De belangrijkste vraag is hoe rechtvaardig en eerlijk hij gaat zijn. Destijds gaf hij allemaal leugens en nu gaat hij plots de waarheid vertellen. Ik geloof er niet in, maar ik ben benieuwd", aldus Marchal. Ook in zijn oprechtheid gelooft Marchal niet. "Iemand die dat doet met kinderen, dan geloof ik niet in diens oprechtheid. Als het van mij afhangt, blijft hij tot de laatste dag in de gevangenis. Als we dat al niet doen met iemand als Dutroux, met wie gaan we het dan wel doen?"

Dutroux werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes, waaronder de Limburgse vriendinnen Eefje Lambrecks en An Marchal. Slechts twee meisjes overleefden de ontvoering.