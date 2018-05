Trump bewierookt nieuw volksliedbeleid NFL

De Amerikaans president, Donald Trump, vindt dat de NFL (National Football League) 'de juiste beslissingen neemt' met het nieuwe beleid dat spelers, coaches en personeel op het veld verplicht om recht te staan wanneer het Amerikaans volkslied weerklinkt.

De maatregel staat toe dat teams in de kleedkamer blijven tijdens het volkslied, maar dicteert dat er boetes en straffen kunnen worden uitgedeeld voor elke vorm van disrespect.

'Ik vind het goed', zei Trump in een interview met ‘Fox & Friends’. 'Ik vind niet dat mensen in de kleedkamer moeten blijven, maar ik vind het nog steeds goed. Je moet trots recht staan voor het volkslied. Of je moet niet spelen, en je moet er niet zijn. Misschien moet je niet eens in het land zijn.'

Hoewel Trump achter de veranderingen staat, zaait het nieuwe beleid verdeling bij de NFL. Spelers beweren dat hun mening niet werd gevraagd en begonnen de maatregel onmiddellijk uit te dagen. In een mededeling van de NFL Players Association staat dat de NFL en zijn eigenaars de slechte kant op zijn gegaan door deze richtlijnen uit te vaardigen na een poging om samen te werken met de spelers.