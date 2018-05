Geen top met Kim Jong-Un: “Enorme boosheid en vijandigheid” was laatste druppel voor Trump

De geplande ‘historische’ topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un op 12 juni in Singapore gaat dan toch niet door. President Trump gelastte de ontmoeting af wegens de “enorme boosheid en vijandige houding” in Kim Jong-Uns meest recente verklaringen, deelde hij de Noord-Koreaan in een gisteren gepubliceerde brief mee.

In zijn brief aan Kim Jong-Un schrijft Trump dat hij erg uitkeek naar hun ontmoeting maar die nu niet meer opportuun vindt. “U spreekt over nucleaire capaciteit. De onze is zo massaal en krachtig dat ...